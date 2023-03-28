В музее установят статую Месси – она будет рядом с Пеле и Марадоной
Нападающего Лео Месси продолжают чтить после победы на чемпионате мира.
Перед жеребьевкой Кубка Либертадорес, которая состоялась в Парагвае, презентовали статую звезды в натуральную величину. На мероприятие были приглашены игроки сборной Аргентины и тренерский штаб.
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Во время церемонии в штаб-квартире Американской конфедерации футбола Месси получил копию Кубка мира, а также миниатюру Копа Америки, которую подопечные Скалони выиграли в 2021 году. Статуя аргентинца будет установлена в музее КОНМЕБОЛ рядом со статуями Пеле и Марадоны.
Напомним, что недавно Аргентина переименовала спортивный комплекс сборной в честь своего именитого игрока.
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