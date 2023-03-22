"Мне бы хотелось увидеть содержательную игру от сборной Украины. В положительный для нас результат я почти не верю. Главное – это увидеть команду сконцентрированной. Все остальное это будут очень шаткие предположения.

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Что может успеть штаб Ротаня привить игрокам сборной? Реально там меньше недели времени. Футбол Ротаня во многом совпадает с футболом времен Шевченко (кроме попыток сыграть осторожно на Евро-2020, в том числе и против Англии). Проактивный футбол он либо знаком футболистам, либо нет. Для Зинченко, Малиновского, Цыганкова, игроков Шахтера и, пожалуй, Пихалёнка это их естественная среда. Другим будет труднее, если Ротань таки сыграет в свой Ротань-стайл.

Ротань будет готовить сам или следовать наставлениям Сергея Реброва? Готовить будет Ротань. Насколько он будет советоваться с Ребровым и будут ли они взаимодействовать вообще, я не знаю. В последнем интервью Сергей вообще высказывался без уверенности того, что он покинет ОАЭ после июня. Кто из игроков должен взять на себя лидерскую роль? Я думаю, что это могут быть Тарас Степаненко и Александр Зинченко", – поделился Моралес в комментарии XSport.

Напомним, поединок Англия – Украина состоится 26 марта на Уэмбли, начало в 19:00. Кроме англичан, соперниками "сине-желтых" будут Италия, Северная Македония и Мальта.

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