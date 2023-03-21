В парижском клубе после вылета из Лиги чемпионов атмосфера только усугубилась, как и результаты. В прошлом туре Лиги 1 ПСЖ проиграл Ренну (0:2) на своем поле. Руководство недовольно работой, которую выполняет Кристоф Гальтье и планирует сменить тренера в следующем сезоне.

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Как сообщает инсайдер Педру Альмейда, Жозе Моуринью фаворит среди кандидатов на пост главного тренера ПСЖ Луиш Кампуш, спортивный директор команды, уверен, что португальский специалист сможет помочь парижанам выиграть Лигу чемпионов.

Моуринью возглавляет Рому, но руководство итальянского клуба вряд ли будет удерживать тренера после завершения сезона. Его контракт рассчитан до 2024 года.

José #Mourinho is the main target of PSG for next season. #PSG



The Portuguese coach is seen as the great candidate to lead the French club to win the Champions League. It is the main objective of Luís Campos. pic.twitter.com/iQ7OidlPbx — Pedro Almeida (@pedrogva6) March 20, 2023

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