Перед матчем 28 тура Серии А между Эмполи и Лечче в раздевалке хозяев случился пожар. Причиной возгорания, скорее всего, стала простынь, информирует журналист Sky Sport Джованни Барстотти в своём Твиттере.

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Корреспондент Rai Сара Меини, в свою очередь, написала, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Сообщается, что пожарные приехали быстро и сумели потушить небольшое пламя.

Согласно источнику, матч Эмполи – Лечче не будет перенесен на другой день, но время начала встречи изменится. Игра начнется на час позже, чем планировалось. Изначально встреча должна была начаться в 19:30 по киевскому времени.

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