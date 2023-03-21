Решение Дидье Дешама отдать капитанскую повязку Килиану Мбаппе может подтолкнуть к новым скандалам в сборной. Лидер команды Антуан Гризманн размышляет о своем будущем и, возможно, мартовские матчи станут для него последними за национальную команду.

Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции – Дешам определился с иерархией вратарей, но напустил туман.

Как сообщает L'Equipe, нападающий недоволен решением Дешама назначить капитаном команды менее опытного Мбаппе. К тому же с тех пор, как Льорис и Варан объявили о завершении карьеры, а также трудности с возвращением Поля Погба в команду, Антуан чувствует себя одиноким и не испытывает той поддержки, которая была раньше. Все эти факторы негативно сказались на настроении игрока.

Антуан Гризманн присоединился к сборной Франции в 2014 году. В его активе 117 матчей, 42 гола и 28 результативных передач.

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