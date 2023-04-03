Уже в ближайшее время болельщики будут иметь возможность посмотреть больше поединков чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига рассматривает возможность возвращения вечернего слота в 17:00, сообщает KDK.

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По информации источника, ранее клубам предлагали ставить матчи на 12:00, но эта инициатива не нашла поддержки, ведь ранние игры могут негативно сказаться на физическом состоянии футболистов.

Поединки после 15:00 не проводились из-за проблем с электричеством – в условиях тотальной экономии использовать освещение на стадионах считалось нецелесообразным. Кроме того, для многих команд проблемой было возвращаться домой после поздних матчей (из-за отсутствия поездов в вечернее время и комендантского часа).

Ожидается, что возвращение вечернего слота (уже в этом месяце) поможет уменьшить количество матчей, пересекающихся во времени.

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