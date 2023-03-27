Бывший нападающий сборной Англии Дион Даблин обратил внимание на эпизод, который произошел в дебюте встречи против Украины (2:0).

Уже на 8-й минуте дебютант "сине-желтых" Александр Сваток не удержал Кейна и был вынужден совершать рискованный подкат. Повтор скорее подтверждает фол, но нидерландский арбитр Сердар Гезюбююк проигнорировал эпизод.

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"Я удивлен, что там не дали пенальти. Защитник сборной Украины заплел Кейну ноги, и это должен был быть пенальти. Харри был всего в 4 метрах от ворот и явно не падал бы, если бы его ноги не коснулись", – приводит слова Даблина ВВС.

К сожалению, Кейн таки найдет свой гол, а сборная Англии решит все вопросы еще до перерыва – победа 2:0.

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