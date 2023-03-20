Иван Проведель и Федерико Кьеза не смогут помочь сборной Италии в матчах с Англией и Мальтой.

Вратарь Лацио Иван Проведель, который сыграл 16 "сухих" матчей за Лацио в этом чемпионате, подхватил грипп и не сможет помочь сборной Италии в ближайших матчах с Англией и Мальтой. Об этом информирует Calciomercato. Согласно источнику, его заменит вратарь Кремонезе Марко Карнесекки.

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Карнесекки должен был отправиться в сборную Италии U-21, но был переведён в национальную команду.

Также стало известно о том, что "Скуадре адзурре" не сможет помочь вингер Ювентуса Федерико Кьеза. Его травма, которая случилась спустя 17 минут после выхода на замену в матче с Интером, оказалась несерьёзной. Однако, как информирует Gazzetta dello Sport, Кьеза не сможет сыграть за сборную из-за тендинита.

Сборная Италии примет Англию в Неаполе 23 марта и через три дня сыграет с Мальтой на выезде.

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