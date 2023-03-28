"Что же получается. Носить пустые коробки в брендированной одежде класса "люкс" на Закарпатье – мы патриоты. Объяснять все свои профессиональные факапы каким-то эфемерным российским следом или ячейками ФСБ – мы патриоты. А когда нужно показать позицию не в Facebook Протасова, а на деле настоящей работой в сжатые сроки – да нет, нет, не для нас.

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Карпаты объявили о переходе на форму Nike – показали позицию. Кривбасс залепил лого Joma на своей экипировке и дал понять, каким будет следующий шаг, а это будет замена технического партнера – он тоже показал позицию. А УАФ с сотней миллионеров вице-президентов или "УАФ Маркетинг" с миллионными зарплатами руководства что?

"Какая же здесь проблема" говорят, "мы здесь ни при чем". Фух, Слава Богу, Joma написала, что она тут ни при чем, это у нас геморроя не будет – форму менять, неустойку платить, работы сколько нужно. А работу делать – это же не для нас, не для статусных миллионеров.

Помните, как там Андрей Павелко в своем Facebook писал: "ВСУ продолжат отражать атаки оккупантов на передовой, а команда УАФ дает бой на футбольном фронте". Бл**ь, да если бы ВСУ так с москалями на передовой боролись, как УАФ работает на футбольном фронте, то во Львове уже в апреле 2022-го рубль бы ходил, а "Крыивку" переименовали бы в "Пельменная", – высказался Вацко в программе Вацко On Air.

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