"Давайте отмотаем время на полгода назад. К сезону Динамо по сравнению с другими клубами претендентами на еврокубки подходило с минимумом кадровых потерь. Фактически, из прошлогодней основы команду покинул только один футболист, левый вингер. В конце концов, Динамо имело все лето, чтобы подготовиться и компенсировать потерю. Они сделали свой выбор, подписав Кабаева.

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Также было две серьезные потери во время сезона – основной вратарь Бущан и основной полузащитник Шапаренко. Но травмы – это часть футбола и большой клуб, который ставит перед собой высокие задачи, должен быть достаточно укомплектован кадрово, чтобы компенсировать эти единичные потери. Можно еще вспомнить травму Дениса Бойко, но также можно вспомнить, что Руслан Нещерет – один из самых талантливых голкиперов страны.

Зимой ушли два очень важных игрока: Забарный и Цыганков. У Виктора заканчивался контракт и он давно давал понять, что не видит своего будущего в Динамо. И Забарный, который с лета находился в сфере серьезного интереса европейских клубов и которого, по моей информации, руководство Динамо готовилось продать зимой. Что стало здесь неожиданным?

У меня вопрос к Луческу. Что для вас, титулованного тренера с огромным опытом управления успешными командами, стало неожиданностью в этом сезоне, с кадровой точки зрения? В чем форс-мажор? Кто вам мешал работать на трансферном рынке? Кто мешал тщательно искать футболистов на нужные позиции и делать правильный выбор? Какой у вас план замены Цыганкова, который давно давал понять, что ищет себе новый клуб? Какой план: Бенито, Караваев, Волошин, Царенко, Пэррис, Диалло?

Вы же сыграли миллион матчей на сборах не для того, чтобы загнать своих игроков, что их тошнит от футбола? Вы же сыграли, чтобы определиться с кадровым вопросом. Какой у вас план замены Забарного? Возвращение Дячука, который в УПЛ сыграл 5 матчей? Какая логика замены лидера обороны на неопытного игрока, который заметно отличается по игровым качествам от Забарного? Чтобы можно было неудачи оправдывать тезисом, что у нас молодая команда?" – удивляется Вацко в программе Вацко On Air.

Заря переиграла Динамо в матче УПЛ – арендованные киевляне затерзали, кошмар команды Луческу без лидера и контраст замен