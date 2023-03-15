"Во время матча СК Днепр-1 – Динамо, при счете 1:0 в пользу киевлян, Доминго Бланко толкает Виталия Буяльского и акцентировано наступает ему на голеностоп опорной ноги. Буяльский был без мяча, красная карточка миллион процентов, там думать нечего. Есть главный арбитр Кривушкин, есть VAR, которым руководит Евгений Арановский, есть куча очевидных повторов, и что? Желтая! Вы серьезно?

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Вы же сами годами рассказываете об агрессивном поведении, что это красная. Вы же сами годами рассказываете, что намерение нанесения травмы сопернику – это красная. Десятки похожих эпизодов в нашем футболе, здесь было и одно и другое, и желтая. Кривушкин даже VAR не пошел посмотреть.

А теперь зацените всю красоту этого решения. Если бы Бланко получил красную карточку, это как минимум три матча дисквалификации. Если бы Бланко не получил никакой карточки, то ему должны были бы дать минимум три матча дисквалификации постфактум, просматривая видео этого эпизода. А так, Кривушкин оценил фол Бланко желтой, чем отмазал ключевого футболиста СК Днепр-1 от дальнейших санкций.

На двух матчах Динамо подряд работает VAR и в двух матчах арбитры принимают решения против Динамо. Цинизм зашкаливает просто. Вы там, "решалы" в высоких кабинетах, вы ничего там не перегибаете? Вы нормально себя чувствуете? Я понимаю Суркисы не в фаворе, а всем известный таинственный инвестор СК Днепр-1, интересно, как он на такое будет реагировать. Помню когда-то он был кардинально против этих финтов через арбитров. Сейчас что-то изменилось?" – заявил Вацко в программе Вацко On Air.

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