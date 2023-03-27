Журналист и блоггер Виктор Вацко поделился мыслями относительно выхода Евгения Коноплянки на замену в матче против Англии.

"Символический момент матча – это выход Коноплянки на замену на 89 минуте. Мне одному это напомнило выход Тимощука с поляками на Евро-2016?

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Для меня это также о перспективе. Придет Ребров, или не придет? Наведет порядок, или не наведет? Грустно оно как-то", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

Добавим, что Коноплянка не вызывался в сборную Украины с 2021 года, а в игре с Англией вышел на последних минутах, заменив Тараса Степаненко.

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