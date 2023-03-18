"С Эдуардо я познакомился, когда он был в составе Маккаби Тель-Авив U-19, где он был единственным легионером. Я получил по нему информацию. Сначала он был в аренде во второй лиге, а потом играл в первой команде.

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Он почти не играл несколько последних месяцев в Израиле и даже не тренировался. Я хотел, чтобы он быстрее к нам присоединился, но не получилось. Герреро присоединился к команде за неделю до начала чемпионата. Ему еще нужны силы, чтобы показывать, что он может делать на поле", – поделился ван Леувен в комментарии Football Hub.

Напомним, что Заря минимально победила Динамо (1:0), а единственный гол во встрече забил Эдуардо Герреро на 83 минуте.

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