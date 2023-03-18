"Мне удалось увидеть лишь результат, потому что мы готовились к игре с Витессом. К счастью, сейчас можно просматривать матчи, обязательно это сделаю.

Шахтер вылетел из еврокубков, пропустив от Фейенорда 7 голов – Келси подсластил унижение дончан

То, что сделали Фейеноорд и АЗ (выбил Лацио в Лиге конференций, – прим.), ошеломляет, особенно что касается 7:1. Если команда может сделать подобное на этой стадии Лиги Европы, то это действительно впечатляет. Пришлось дважды тереть глаза, когда я увидел этот счет", – цитирует ван Нистелроя vi.nl.

Напомним, Шахтер после 1:1 в Варшаве потерпел сокрушительное поражение (1:7) от нидерландцев в Роттердаме и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира. В четвертьфинале ЛЕ Фейеноорд померяется силами с итальянской Ромой.

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