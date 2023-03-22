Союз европейских ассоциаций не устает принимать резонансные решения. В этот раз это касается Венгрии.

УЕФА и FARE (футбол против расизма) годами не признавали символ "Великой Венгрии", но теперь изменили свое мнение. Решения мотивировали тем, что это исторический символ (такое государство действительно существовало), а не политически мотивированный.

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"Федерация футбола Венгрии попросила четкое решение. Учитывая наши доказательства, две организации признали, что в символе нет расистского поведения. Однако это не касается дополнительных символов и надписей, а также фанатских песен", – цитирует заявление организации Sportal Blic.

Теперь венгров не будут наказывать за ношение спорной карты бывшей территории Венгрии, на которой в составе страны изображены части Сербии, Словении, Украины, Хорватии, Словакии и Австрии. Тревогу уже бьют румынские футболисты и политики, требуя от УЕФА пересмотреть решение, которое фактически поддерживает посягательство на территориальную целостность других государств.

Ранее шарф с картой "Великой Венгрии" надевал премьер-министр страны Виктор Орбан на встречу с футболистами сборной, чем спровоцировал политический скандал. Украина требовала официальных извинений и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины.

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