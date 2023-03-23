Федерация футбола Румынии одной из первых отреагировала на резонансное решение Союза футбольных ассоциаций и достигла желаемого.

Накануне Ассоциация футбола Венгрии радостно сообщила, что УЕФА разрешил использование символики, на которой изображена карта "Великой Венгрии" с частями Украины (Закарпатская область), Словакии, Румынии, Хорватии, Австрии, Словении и Сербии. Это уже опровергли.

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"Федерация футбола Румынии считает защиту целостности футбола фундаментальной ценностью европейской спортивной модели, которую должны уважать все привлеченные стороны. ФФР спросила на форуме в Ньоне официальную точку зрения по сообщению Федерации футбола Венгрии. После ответа мы делаем следующие разъяснения: УЕФА не разрешал и не будет разрешать показ символов, упомянутых Федерацией футбола Венгрии, на матчах, организованных на европейском уровне.

Мы считаем, что Федерация футбола Венгрии ошиблась, сделав соответствующее объявление, поскольку размещение этих символов является отклонением от положений Дисциплинарного регламента УЕФА (сообщение провокационного и/или политического содержания), и ФФР обязательно уведомит об этом дисциплинарные комиссии при необходимости", – информирует сайт Федерации футбола Румынии.

Напомним, "Великая Венгрия" отражает границы тамошнего королевства до конца Первой мировой войны. Затем Венгрия потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

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