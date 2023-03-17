В пятницу 25-й тур чемпионата Германии открывал поединок между соседями по турнирной таблице – Боруссией М и Вердером. Обе команды в последних двух матчах не знали вкуса побед, поэтому борьба за попадание в зону еврокубков обещала быть ожесточенной.

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Хозяева первую половину тайма владели подавляющим преимуществом, не позволив сопернику нанести хотя бы удар в свои ворота. Однако, на 32-й минуте все могло перевернуться с ног на голову: Хофман в собственной штрафной завалил Фюлькруга, который собирался пробить, но арбитр приказал подниматься и продолжать игру. Под конец тайма Вердер создал несколько опасных моментов, но Йонас Омлин стоял в рамке как стена. Боруссия огрызнулась эффектной попыткой Тюрама, который пяткой пытался перебросить мяч через Цеттерера – чуть выше ворот.

Сразу после перерыва хозяева вышли вперед. Вышеупомянутый Тюрам получил мяч в середине поля, в сопровождении защитников протащил его к линии штрафной и неожиданно пробил в дальний угол. Вскоре Хофман упустил возможность удвоить преимущество "жеребцов": хавбек сборной Германии допустил забавный фейл, не попав по мячу в пустые ворота после прострела от партнера. Впоследствии он же закручивал в ближний угол со стандарта – кипер Вердера потянул. На 61-й минуте связка Хофман-Тюрам едва не сработала во второй раз: француз замыкал прострел от Йонаса по центру, но Цеттерер в растяжке сумел зацепить сферу и перевести на угловой.

Вердер выжидал своего шанса и в середине второго тайма все-таки сумел сравнять. Романо Шмидт, который только что вышел на замену, отдал передачу на Дукша в штрафную, тот посадил на пятую точку Итакуру и сумел с острого угла закатить в ворота.

Некоторое время хозяева не могли прийти в себя и едва не получили второй гол, но, в конце концов, несколько атак подряд завершились точным ударом от Нойхауса. Впоследствии Хофман пытался повторить комбинацию Дукша, стремясь забить с острого угла после обыгрыша кипера, но подвела геометрия. За минуту до завершения основного времени Дукш оформил дубль, мощным ударом вогнав сферу под дальнюю штангу. Ничья принесла командам по 31 очку – Боруссия М десятая, Вердер одиннадцатый.

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