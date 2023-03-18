СК Днепр-1 наконец одержал победу в 2023 году, обыграв Верес в поединке 26-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор игры Верес – СК Днепр-1 на "Футбол 24".

Уже на 10 минуте днепряне повели в счете: Пихалёнок отдал на Бланко на левый край штрафной и получил ответную передачу и пробил точно в угол. Мог удвоить преимущество Довбик, но Когут справился с его ударом после подачи с углового.

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До перерыва Пихалёнок едва не оформил дубль, но немного не попал. В ответ Пасич из выгодной позиции не смог пробить точно. Во втором тайме уже Верес был острее, но СК Днепр-1 смог удержать победный счет.