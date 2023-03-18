В рамках 18-го тура УПЛ Верес принимает СК Днепр-1, Львов встретится с Кривбассом, а Ворскла – с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Верес – СК Днепр-1

Ровенчане продолжают свое ужасное безвыигрышное шествие. Последняя победа Вереса в чемпионате была зафиксирована аж в начале ноября, после чего команда выдала серию в пять поражений подряд. Неделю назад ее остановили, но высшие силы все равно не дали добро на победу – "народный клуб" расписал ничью с Ворсклой, причем полтавчане забили после выхода мяча за пределы поля, а Исенко парировал два пенальти подряд.

Особенно обидно для подопечных Юрия Вирта, что в текущем сезоне Верес ни разу не выиграл в родных стенах. В семи домашках коллектив набрал одно очко. Как следствие, зона вылета начинает ехидно улыбаться – ровенчан от нее отделяют всего три очка. Именно поэтому в поединке с СК Днепр-1 "народному клубу" нужна исключительно победа.

Для "спортклубовцев" победа является не менее важной. Подопечные Александра Кучера отправились зимовать в статусе лидера чемпионата, но после возобновления сезона выдали ужасную серию в 4 матча без побед. Днепровцы вылетели из еврокубков, не смогли одолеть Александрию и проиграли разобранному Динамо в ключевом поединке – причем к качеству футбола возникали огромные вопросы (особенно при продвижении мяча под прессингом).

Как следствие, СК Днепр-1 скатился на вторую позицию. Заря отстает всего на два очка, Динамо – на три. Еще одна осечка является недопустимой для кандидата в чемпионы Украины. Лимит неудач в весенней части сезона "желто-черные" исчерпали.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Клёц (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – СК Днепр-1

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Гагун – Кучеров, Лебеденко – Дахновский, С. Шарай, Пасич – Гайдучик

СК Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш – Бабенко, Бланко – Пидлепенец, Пихаленок, Пеглоу – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обе команды будут чрезвычайно мотивированными, поэтому можно ожидать результативного поединка. Верес очень симпатично выглядел на фоне крепкой Ворсклы, чудом не выиграв тот матч – у СК Днепр-1 же были только качественные 40-60 минут против Александрии, которые все равно не завершились триумфом.

Уже даже дети знают, что достаточно только имитировать давление на оборону "спортклубовцев", чтобы та начала раскатывать мяч поперек штрафной в ожидании опускания Пихаленка. Это приводит к привозам и разрывает связь между Александром и Довбиком. Удастся ли Вересу провернуть такой ход? Нам кажется это вполне реальным, поэтому ставим на ничью.

Львов – Кривбасс

Чуда не произошло. Львов, заменив 80% команды за зиму, не начал разрывать всех соперников. Подопечные Олега Дулуба смогли переиграть Минай, воспользовавшись расточительством закарпатцев и реализовав единственную нормальную атаку, но уже в поединке против Зари произошел вынос – 1:3. Конечно, разница в классе сыграла свою роль, но ужасный уровень футбола "горожан" в первый час встречи имел большее значение.

Возможно, с течением времени команда сыграется и начнет демонстрировать что-то конкурентоспособное. Проблема в том, что времени у Львова нет. Команда лежит на дне турнирной таблицы. До зоны переходных матчей не хватает всего трех зачетных баллов, поэтому побеждать нужно прямо сейчас.

Вот только сделать это будет непросто. Кривбасс не показывает чего-то невероятного – подопечные Юрия Вернидуба организованно защищаются, а в атаке надеются на стандарты и контрвыпады. Тем не менее, такой подход работает! Криворожане после возобновления сезона победили Колос (1:0) и уверенно сдерживали атаку Шахтера. Если бы не удачный лонгшот Судакова, счет не открыли бы до 80-х минут.

Георгій Судаков чудовим дальнім ударом відкриває рахунок в матчі проти Кривбаса #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/Ua7aKkazCL — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) March 12, 2023

Для крайне слабой атаки Львова это звучит, словно приговор, но в последние 30 минут против Зари "горожане" проснулись, создав ряд хороших моментов. Возможно, сегодня будет какой-то прогресс. Кривбасс со своими закрытыми и скучными поединками уже давно напрашивается на осечку, хотя по ожидаемым очкам у коллектива перебора нет.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Муравский, Никитюк – Вернидуб

Ориентировочные составы на матч Львов – Кривбасс

Львов: Рыбка – Гильерме, Дитятьев, Игор, Траоре – Алибеков – Кузык, Лео Антонио, Беляев, Ременяк – Грисьо

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Бескоровайный, Дибанго – Капич, Банада – Микитишин, Татарков, Хомченовский – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Кривбасс способен нормально обороняться, но в атаке коллектив чрезвычайно невыразителен. Львов в этом плане веселее. Также нравится гейм-менеджмент Олега Дулуба – ему удалось перевернуть ход встречи с Зарей, хотя и было поздно. Все это в сочетании с фактором игры дома позволяет надеяться на набор очков.

Впрочем, не очень верится в победу львовян. Даже Шахтеру было непросто с этим Кривбассом – что уж говорить о "горожанах"? Мы поставим на ничью.

Ворскла – Металлист 1925

Ворскла на старте второго круга разочаровывает. В матче против Зари полтавчане умудрились растерять преимущество в два гола, потерпев поражение (2:3). Поединок против кризисного Вереса также начался с раннего гола (пусть и не совсем чистого), однако ровенчане тоже перевернули ход встречи – если бы не Исенко с двумя вытащенными пенальти, то "зелено-белые" снова бы проиграли со счетом 2:3. Проблема нестабильности и уязвимой защиты ворсклян тянется еще с осени, но сейчас она вышла на новый уровень.

Василь Курко записує гол на свій рахунок у матчі з Ворсклою #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/rz6bhv2GVW — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) March 12, 2023

Не этого ждешь от команды, которая подписывает легионеров и бредит еврокубками. И которую возглавляет Виктор Скрипник. От зоны переходных матчей ее отделяет всего два очка. Ворскле срочно нужно побеждать.

Соперник в текущем туре выпад довольно удобный. Металлист 1925 весной не выиграл ни одного матча, расписав ничью с Александрией и Черноморцем, а также проиграв Шахтеру. Это было бы не так страшно, если бы не количество пропущенных голов – 11 (7 от "горняков", 3 от "аграриев"). Это должно было произойти, ведь в первом круге УПЛ харьковчане были худшими по показателю ожидаемых пропущенных.

Если бы не голкипер Мозиль, то "желто-синие" еще осенью приземлились бы на дно таблицы. Показательно, что сразу с возвращением Олега команда пропустила всего один гол. Тем не менее, ситуация остается затруднительной, поэтому нужно цепляться за очки. От зоны переходных матчей коллектив отделяет три зачетных балла, от зоны вылета – пять.

Кадровая ситуация

Травмированы: Кравченко (под вопросом), Ткачук (оба – Металлист 1925)

Дисквалифицированы: Кравец, Юрченко (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Металлист 1925

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Рамирес, Скляр – Челядин, Павлюк – Родригес, Кане, Сефери – Степанюк

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень – Русин, Габелок, Мартынюк, Вачиберадзе, Бичек – Чирук

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Ворскла кажется фаворитом встречи, но даже с Юрченко и Кравцом команда демонстрировала фантастическую нестабильность. Об обороне лучше вообще ничего не говорить. Именно поэтому мы не поставим на победу полтавчан – Металлист 1925 не намного хуже. Наш прогноз – ничья.

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