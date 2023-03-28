Президент Вереса Иван Надеин убежден, что команда может выйти из кризиса без смены главного тренера. Подопечные Юрия Вирта набрали всего очко в 7 турах УПЛ и вплотную приблизились к зоне вылета.

– Верес попал в черную полосу отсутствия результата... Как вы воспринимаете ситуацию?

– Из нынешних результатов я не делаю никакой трагедии. Да, это неприятно. Да, это не то, на что рассчитывал я, болельщики, тренеры и сами игроки. Но поражения – это часть футбола и, к сожалению, мы переживаем их сейчас. Это, кстати, наверняка впервые, з тех пор как я в Вересе мы попали в такую ситуацию. Можем это назвать черной полосой. Но это тоже опыт, который мы должны прожить и научиться выходить из такой ситуации, а не увязнуть в ней.

– Изменился ли ваш уровень доверия к Юрию Вирту?

– Юрий Вирт – это тренер, с которым мы пережили выход в Первую лигу, затем добыли золотые медали Первой лиги и путевку в украинскую Премьер-лигу. Первый сезон в УПЛ, я считаю, тоже был успешным. И если посчитать, то команда прожила определенный цикл… Успешный трехлетний цикл. И вот после этого наступил спад. Такие циклы проживали и Динамо Лобановского, Челси Моуриньо, Милан Анчелотти, Шахтер Луческу и Динамо Реброва… Масштаб, конечно, не тот, но сейчас это переживает Верес с Виртом. Потому запас доверия к главному тренеру остается.

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Тем более, что я не вижу кризиса в игре, я вижу кризис в результате. Нам часто, особенно в матчах с Ворсклой и Днепром-1, просто не везло. В общем, в этом сезоне не было провальных матчей, за которые стыдно. Мы боролись с Динамо, не уступали по игре Александрии, с Зарей были близки к тому, чтобы победить. И главное, нет кризиса внутри коллектива. Футболисты выходят и играют на полную все 90 минут. Это радует. Команда атакует, создает, единственное только – пока не реализует… Верю, что ребят, как говорится, "прорвет", и это произойдет уже в ближайшем матче с Кривбассом.

– То, что команда сейчас близка к зоне вылета… Не меняет ли это задач для Вереса на сезон?

– Я еще в начале сезона говорил, что наша задача выигрывать каждый матч. Она не может измениться. От зоны вылета до пятой позиции сейчас всего десять очков. Этот чемпионат очень интересный и плотный. Поэтому главное, чтобы футболисты Вереса поверили в себя так же, как я верю в них, – резюмировал Надеин в комментарии пресс-службе Вереса.

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