"Было очень много возможностей с 2014 по 2021 годы поехать в Россию. Но я ни разу не согласился.

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Чего скрывать – Динамо Москва, конкретные условия, конкретное предложение. Арсенал Тула – очень неплохой вариант. Это еще во время работы в Заре, а также после этого, но я себе сказал, что нет смысла ехать туда.

А прошлым летом, когда я уже был в ВСУ, были варианты из Нефтчи, а также Шериф хотел назад меня, ждал, очень надеялся, что я вернусь. Были даже предложения из тех краев, где Сергей Станиславович (Ребров, – прим.) сейчас. Много разговоров. Но как я сейчас могу уехать, если я – военнослужащий Вооруженных Сил Украины", – рассказал Вернидуб в интервью Брутальному футболу.

Напомним, после ухода из Зари в 2019 году Юрий Николаевич работал в солигорском Шахтере и Шерифе. После начала полномасштабного вторжения 57-летний специалист покинул молдовский клуб и присоединился к рядам ВСУ. Сейчас Вернидуб возглавляет криворожский Кривбасс.

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