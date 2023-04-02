Поединок в Лондоне между Вест Хэмом и Саутгемптоном имел огромное турнирное значение. Обе команды замыкали турнирную таблицу, держась на минимальном расстоянии друг от друга. "Молотобойцы" в случае победы покинули бы зону вылета, а "святые" поравнялись бы с 17-й командой чемпионата – Лидсом.

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Гости очень редко создавали моменты. До перерыва в актив Соттона можно занести только выстрел Перро с левого края штрафной – мяч вылетел из скопления футболистов, но Фабиански парировал. Во втором же тайме команда активизировалась только на последних минутах, напугав лондонцев ударами Онуахе в перекладину и Уокера-Питерса над ней.

Вест Хэм до 25-й минуты ничего не создал, а затем открыл счет со стандарта. Голом отметился Агерд, который довольно эффектно замкнул навес от Керера. 1:0! Интересно, что Наиф стал 165-м автором гола "хаммерс" в истории АПЛ. Взятие ворот могли и не засчитать – от офсайда марокканца спасли какие-то миллиметры.

В конце первого тайма время хозяева могли удвоить свое преимущество. С линии штрафной красиво пробивали Бенрама и Боуэн – впрочем, первый закрутил мяч над каркасом, а второй попал в перекладину. Отдыхать футболисты ушли при счете 1:0.

Во втором тайме Вест Хэм создавал немного. Вспоминается только две подачи с углового, которые замыкали Зума и Пакета. В обоих случаях сфера пролетела немного выше ворот.

Тем не менее, подопечным Дэвида Мойеса удалось удержать победу, а значит и покинуть зону вылета – "молотобойцы" набрали 27 очков и поднялись сразу на шестнадцатую строчку в турнирной таблице.

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