В прошлый четверг, за день до увольнения Патрика Виейра с поста главного тренера Кристал Пэлас, председатель совета директоров клуба Стив Пэриш впервые связался с Роем Ходжсоном, чтобы выяснить, готов ли он вернуться на Селхёрст Парк. Об этом информирует The Athletic.

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Решение об увольнении Патрика Виейра с должности главного тренера красно-сине-чёрных еще не было официально оформлено, но Пэришу нужно было убедиться, что его преемника не смущает такая перспектива. Как только он получил от Ходжсона согласие, занялся увольнением Виейра.

Сообщается, что французский специалист был уведомлен о своём увольнении в пятницу в 7 часов утра по телефону. В это время Виейра направлялся на тренировочную базу клуба.

Согласно источнику, далеко не все совладельцы Кристал Пэлас хотели возвращения Ходжсона. Против кандидатуры Роя выступила даже часть фанатов клуба. Однако Пэриш счёл, что опыт сражений за выживание поможет Ходжсону удержать Кристал Пэлас в АПЛ.

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