Алексей Кащук не словом, а делом доказал Руслану Ротаню правильность своего вызова в молодежную сборную Украины на мартовские матчи.

Чемпионат Азербайджана, 26-й тур

Сабах – Сумгаит – 4:0

Голы: Микельс, 45, Кащук, 75, Нуриев, 85, Мамедов, 90+2

В очередном туре азербайджанской Премьер-лиги Сабах в погоне за чемпионством разгромил Сумгаит. Хозяева забили в ворота соперника четыре сухих гола, один из которых на счету украинского чемпиона мира U-20 Алексея Кащука.

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Вингер Шахтера при счете 1:0 взялся исполнять штрафной. Удар выдался на славу – наш соотечественник метров с 25-ти закрутил круглого в правую девятку.

Напомним, в текущем сезоне Кащук провел за Сабах 23 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов. Его арендное соглашение с азербайджанцами действует до 30 июня 2023 года.

К слову, Сабах в турнирной таблице чемпионата Азербайджана идет вторым, отставая от лидера – Карабаха – на шесть очков.

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