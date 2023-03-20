Полузащитник Зари Максим Хлань отказывается продлевать контракт с луганским клубом, сообщает "ТаТоТаке".

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Срок соглашения 20-летнего игрока с "мужиками" истекает 31 декабря 2023 года. Существует вероятность, что футболист больше не сыграет за первую команду, если не согласится на пролонгацию соглашения. Отмечается, что отец Максима хочет, чтобы сын продолжил карьеру за рубежом, тогда как в клубе убеждены, что Хланб еще не полностью раскрылся на родине.

Игрок может повторить судьбу Владислава Кочергина, который в свое время также отказывался продлевать контракт с луганчанами и лишился возможности даже тренироваться с основой. К слову, ныне Владислав мчится к чемпионству с Ракувом в польской Экстраклясе.

Напомним, Хлань перешел в Зарю из Карпат в январе 2021 года. В текущем сезоне провел за луганчан 8 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

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