Сборная Нидерландов потеряла сразу пятерых футболистов перед отборочным матчем к Евро-2024 с Францией. Как информирует Voetbal International, у Маттейса де Лигта, Свена Ботмана, Коди Гакпо, Джои Веермана и Барта Вербрюггена была обнаружена вирусная инфекция. Эти игроки отправлены домой.

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Вместо них наставник "оранье" Рональд Куман трех игроков: Стефана де Врея (Интер), Райана Гравенберха (Бавария) и Кьелла Схерпена (Витесс). Двое последних были вызваны прямо из расположения молодёжной сборной Нидерландов.

Сообщается, что к матчу с Францией готовятся 23 игрока, но после этой встречи состав будет пересмотрен.

Матч Франция – Нидерланды состоится 24 марта. Спустя три дня "оранье" сыграют домашний матч с Гибралтаром.

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