Власти Франции решили провести эксперимент и разрешили фанатам использовать на стадионах дымовые шашки. Как информирует RMC Sport, у разрешения есть свой срок – до 2026 года.

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Сообщается, что для использования дымовых шашек фанаты должны будут применять ряд правил. Так, клуб должен будет направлять в местные органы власти запрос со списком болельщиков, которым нужно предоставить право пронести дымовые шашки. В этом запросе должно быть описание изделий и список мер безопасности. Эти запросы должны быть направлены не позднее, чем за месяц до матча.

Целью эксперимента названо исчезновение незаконных и небезопасных пиротехнических изделий на трибунах.

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