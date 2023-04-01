"Волейбольный" пенальти и автогол в видеообзоре матча Минай – Ингулец – 1:2
В матче 19-го тура УПЛ петровцы в добавленное время вырвали победу у закарпатцев. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Хозяева вышли вперед в середине первого тайма: после подачи с углового Кравчук в падении головой перевел сферу в дальний угол ворот – Билык в прыжке пытался дотянуться, но не сумел помешать голу.
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Минай неоднократно мог увеличивать свое преимущество, однако умудрился забить сам себе на последних минутах. После удара Козака Кравчук пытался спасти свою команду и срезал сферу в собственные ворота.
Уже в добавленное время Мельник решил продемонстрировать волейбольный прием и рукой остановить мяч в собственной штрафной. Как следствие, пенальти и Ковалец празднует свою третью победу в четырех матчах.
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