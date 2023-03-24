Товарищеский матч

Украина U-21 – Дания U-21 – 3:2

Голы: Брагару, 22, Очеретько, 67, Сикан, 90+4 – Квисгарден, 47, Кьергор, 85 (пен.)

Нереализованный пенальти: Фагир, 40 (Дания)

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Датчане могли выходить вперед на 17-й минуте, если бы не Кирилл Фесюн, который в сногсшибательном прыжке вытащил мяч из-под перекладины после удара соперника головой. В ответ Назаренко после быстрой атаки попал в штангу. Вскоре Брагару из пределов штрафной закрутил в девятку после элегантного паса пяткой от Драмбаева – 1:0. В конце тайма Дидык сбил форварда сборной Дании, и арбитр назначил пенальти, но Фагир с отметки попал в перекладину.

Сразу после перерыва датчане сравняли: после прострела с фланга Дидык не смог выбить мяч, и Квистгорден расстрелял ворота "сине-желтых". Соперник давил и пахло вторым голом в наши ворота, однако Очеретько роскошным ударом метров с 35-ти вывел Украину вперед. За 5 минут до завершения поединка Кьергор реализовал пенальти, снова восстановив статус-кво. Все шло к ничьей, но в добавленное время Сикан вырвал победу, добив сферу в пустые ворота.

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