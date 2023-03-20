На момент полномасштабного вторжения россиян в Украину Волынь выступала в Первой лиге, однако на новый сезон решила не заявляться и прекратила выступления на профессиональном уровне в июне 2022 года. Недавно главный тренер команды U-19 Альберт Шахов сообщил, что руководство клуба рассматривает вариант с заявкой на Вторую лигу.

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Однако, по сообщению KDK, Волынь не будет играть в следующем сезоне ни в Первой, ни во Второй лигах. Максимум – команда может заявиться на любительский чемпионат. Сейчас луцкий клуб играет в чемпионате Волынской области.

Отмечается, что главный инвестор Игорь Палица потерял интерес к футболу и перестал заниматься Волынью. Более того, стадион Авангард, который принадлежал клубу, зимой перешел в коммунальную собственность.

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