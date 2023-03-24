В воскресенье, 26 марта, украинская команда из Харьковской области – Авангард (Змиев) – в Германии сыграет благотворительный матч против представителя Бундеслиги Майнца, сообщает официальный сайт "карнавальщиков".

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Главная цель встречи – сбор средств для жертв войны в Украине.

В составе украинской команды выйдут несколько солдат, которые приехали из зоны боевых действий в отпуск. Помогут им звездные гости – экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин (выступавший за Майнц с 2000-го по 2003 год) и певец Сергей Бабкин. За Майнц сыграют легенды клуба – Фабрицио Хайер и Кристоф Бабатц. Стоимость билетов – 10 евро за сидячие и 5 евро за стоячие места.

Напомним, Майнц в турнирной таблице чемпионата Германии после 25-ти туров идет девятым, набрав 37 очков.

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