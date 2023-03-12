В матче 17-го тура УПЛ ровенчане на своем поле расписали ничью с полтавчанами. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Оба коллектива одинаково неудачно начали второй круг чемпионата Украины. Верес потерпел обидное поражение от Черноморца, а Ворскла в добавленное время упустила победу над Зарей, выигрывая по ходу матча 2:0.

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Команды начали живо, успев за первые пять минут обменяться атаками. Первый опасный удар был от гостей – Фелипе решился на дальний выстрел, но мяч после рикошета пролетел рядом со штангой. Ворскла продолжила доминировать, зажав соперника на его половине поля. Единичные контратаки ровенчан не представляли особой опасности.

В середине тайма неплохой момент упустил Гайдучик, который немного не успел на скидку Балана перед воротами полтавчан. В ответ Ворскла забила: Сефери получил передачу с левого фланга, убрал защитника и закрутил в дальний угол – очередной мяч от албанца в четвертом матче подряд. Интересно, что гол был засчитан с нарушением правил – повтор четко показал, что сфера перед передачей на Сефери покинула пределы поля. VAR на матче не работал.

Практически сразу Верес мог сравнивать: Пасич убежал в быструю контратаку, отдал на свободного Гайдучика, а тот не попал в пустые ворота. Впоследствии команды в течение минуты обменялись моментами, где героями стали голкиперы: Когут спас Верес после неожиданного удара Сефери, а Исенко перевел сферу на угловой после дальнего выстрела Пасича. В конце тайма кипер Ворсклы снова выручил, прервав в падении прострел Пасича на Гайдучика.

Сразу после перерыва Верес отыгрался – после подачи со штрафного на дальнюю стойку Кравец срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол.

На 60-й минуте ровненчане вышли вперед – сработала уже неоднократно упомянутая связка Пасич-Гайдучик. Первый убежал по левому флангу и прострелил на набегающего Гайдучика в район одиннадцатиметровой отметки. Николай на мгновение опередил голкипера, который летел на перехват, и отправил мяч в сетку. Хозяева бросились добивать соперника. Сначала Клец опасно бил, Исенко парировал, а на добивание никто не успел, а затем Гайдучик убежал от защитников, но не сумел перебросить сферу через голкипера.

За 6 минут до завершения матча Клец завалил Челядина в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Приговор четко исполнил Сефери, оформив дубль. Почти сразу Челядин мог вырывать победу, закручивая мяч в дальний угол, но пробил неточно.

Уже в добавленное время арбитр назначил еще один пенальти, на этот раз в ворота Ворсклы. Клец не сумел перехитрить Исенко, однако спасая свои ворота от добивания Чеснаков снес соперника и судья снова указал на отметку. На этот раз к мячу подошел Вовченко, но кипер Ворсклы во второй раз не дал забить, угадав направление полета мяча и став героем матча.

Ничья принесла Ворскле 19 очков и подняла на девятую строчку турнирной таблицы УПЛ, Верес с 18-ю пуктами одиннадцатый.

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