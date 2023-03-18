В матче 18-го тура УПЛ полтавчане на своем поле разошлись миром с харьковчанами. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Ворскла на стадионе имени Алексея Бутовского принимала Металлист 1925. Большой футбол впервые после начала полномасштабной войны вернулся в Полтаву – первую половину сезона подопечные Виктора Скрипника базировалась в Ужгороде. Обе команды, которые в турнирной таблице разместились друг за другом, крайне плохо начали вторую часть сезона, добыв лишь по одному очку: Металлист 1925 с треском проиграл Шахтеру (0:7) и расписал ничью с Черноморцем (1:1), а Ворскла проиграла Заре (2:3) и разошлась миром с Вересом (2:2).

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Хозяева с первых секунд бросились атаковать ворота соперника и уже на второй минуте игрок полтавчан оказался на газоне в штрафной гостей – арбитр эпизод проигнорировал. Харьковчане долгое время не могли даже зацепиться за мяч, банально отбиваясь на своей половине поля. До середины первого тайма команды не нанесли ни одного удара в створ ворот (полтавчане несмотря на свое преимущество сделали лишь три выстрела).

На 28-й минуте Металлист 1925 едва не вышел вперед: Романюк накрутил оборону и резко нанес дальний удар из-за пределов штрафной – мяч пролетел впритирку со стойкой.

Спустя немного Исенко спас Ворсклу от верного гола: Ременюк воспользовался ошибкой Бацулы, перехватил сферу, вышел один на один и... не смог переиграть 19-летнего кипера. Через мгновение он же буквально бросился в ноги Дмитренко, не дав последнему пробить, и второй раз подряд стал героем "зелено-белых".

В конце тайма Олейник с разворота метров с 15-ти мог открывать счет, но надежно сыграл Мозиль. Через мгновение Олег снова спас харьковчан, отразив удар Степанюка и добивание в упор.

После перерыва игра выровнялась – обе команды создавали моменты вблизи ворот друг друга. Павлюк беспрепятственно замыкал навес с углового – над перекладиной. В ответ Русин разрезным пасом через полполя вывел Бычека на ворота Ворсклы. Лукас Рамирес пытался помешать, но пропустил удар между ног. Исенко в падении не достал мяч, но круглый коварно пролетел мимо дальней штанги. Через две минуты Челядин со штрафного целился под перекладину, но попал в элемент ворот. Чуть позже едва не привез Исенко, выпустив сферу после удара, но успел накрыть.

За 15 минут до завершения основного времени матч пришлось приостановить из-за воздушной тревоги. Сразу после возобновления игры Металлист 1925 едва не пропустил – Чеснаков чудом не успел замкнуть прострел в пустые ворота.

На 86-й минуте Бычек дважды продавил Рамиреса и с острого угла пытался пробить Исенко – снова безрезультатно. В следующей атаке Жичикова сбили на подступах к штрафной и харьковчане получили шанс с перспективного штрафного, но попали в стенку. В общем игра Ворсклы после вынужденной паузы развалилась полностью: если раньше казалось, что полтавчане все-таки дожмут соперника, то сейчас подопечные Скрипника больше думали о сохранении ничейного счета, чем о победе.

В конце концов, все завершилось нулями на табло. Металлист 1925 набрал 21 очко и разместился на восьмой строчке, Ворскла с 20 пунктами – девятая.

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