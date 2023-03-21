Артём Ярмоленко нашел новое призвание после того, как не смог реализовать себя в футболе.

Центрбек выступал за молодежные команды Динамо и португальской Лейрии, но закрепиться на взрослом уровне не удалось. В 2018-ом Ярмоленко во время выступлений за Черноморец поймали на употреблении допинга, что выбило его на целый год. Возрождение в Агробизнесе не сложилось – защитник отыграл несколько матчей и с 2021-го не появлялся на радарах футбольного сообщества.

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О судьбе Артема немного рассказал агент Александр Панков. Он опубликовал фото 25-летнего Ярмоленко в военной форме с автоматом.

"Разница в 7 лет. Горжусь этим парнем. Бывших защитников не бывает", – написал Панков. Ярмоленко очень возмужал и мало напоминает юного парня времен Лейрии.

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