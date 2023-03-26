Датчане уже к перерыву получили комфортное преимущество в 2 гола. Расмус Хейлунд в прошлом матче отгрузил 3 гола финнам, а теперь добавил дубль. Все перевернулось после отдыха. Зайнутдинов реализовал пенальти, а капитан казахов Тагиберген роскошно влепил в девятку с дальней дистанции – 2:2 на 86-й минуте!

Казахстан с шедевром вырвал сенсационную победу над Данией – "новый Холанд" возглавил список бомбардиров отбора Евро-2024

Ситуация напомнила матч отбора ЧМ-2022, где сборная Украины также "возила" Казахстан на его поле, но хозяева в концовке вырвали ничью 2:2. Судьба Дании оказалась еще хуже. На 89-й минуте Аймбетов без сопротивления замкнул навес с левого фланга – 3:2. В компенсированное время автор победного гола получил удаление за вторую желтую, но вряд ли это испортило экстаз Астана Арены.