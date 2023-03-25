"Даже футболист, который не очень хорошо играет ногами, должен реализовывать такие моменты. Яремчук – это действительно пример игрока, который потерял уверенность в себе.

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Сможет ли он сыграть в Брюгге в следующем сезоне? Да, иначе это будет просто захоронение капиталовложений. Возможно, они смогут продать его, ведь пока вся эта ситуация выглядит не очень хорошо", – цитирует Мюлдера Voetbalprimeur.

Напомним, Яремчук перешел в Брюгге из Бенфики за 16 млн евро в августе 2022 года, став самым дорогим игроком за всю историю клуба. В текущем сезоне провел за "черно-синих" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с бельгийцами действует до 30 июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает Яремчука в 9 миллионов евро.

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