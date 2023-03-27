Возвращение Лунина в основу Реала откладывается – звезда мадридцев испортил планы украинца
Голкиперу Реала Андрею Лунину не удастся попасть в основу команды в ближайшее время.
Травма Тибо Куртуа, которую он получил в расположении сборной Бельгии, оказалась несерьезной, сообщает AS.
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Реал и конкурент Лунина отделались испугом. Уже в среду Тибо приступит к тренировкам с командой, поэтому должен быть полностью готовым к игре с Вальядолидом, которая состоится уже в воскресенье.
Добавим, что если бы повреждение Куртуа оказалось более серьезным, то Лунин мог бы рассчитывать не только на игру Ла Лиги с Вальядолидом, но и на ответный матч Кубка Испании против Барселоны.
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