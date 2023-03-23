Во время матча с Коло-Коло в чемпионате Чили вратарь ФК Кобресал Леандро Рекена забил один из самых курьёзных голов в истории футбола.

При счёте 2:0 в пользу своей команды Рекена выбил мяч из собственной штрафной площади – и забил. Вратарь Коло-Коло Браян Кортес находился далеко за пределами своей штрафной площади, и мяч пролетел над его головой. Кортес пытался спасти свои ворота, но его старания оказались тщетными – из-за сумасшедшей силы удара мяч залетел в сетку ворот.

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По данным TNT Sports Chile, гол был забит с расстояния 101 метра. Если Книга рекордов Гиннеса ратифицирует это взятие ворот, новый рекорд самого дальнего гола в истории футбола будет установлен. Действующий рекорд принадлежит Тому Кингу, который в матче четвёртого английского дивизиона между Ньюпортом и Челтнемом забил с расстояния 96,01 метра.

В ближайшее время ФК Кобресал намерен подать запрос на регистрацию рекорда в Книгу рекордов Гиннеса. Организация сообщила CNN, что пока еще не получала заявку от чилийского футбольного клуба по этому вопросу.

Кобресал обыграл Коло-Коло со счётом 3:1.