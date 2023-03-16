"Все надежды – на Трубина": Вирт прогнозирует Шахтеру серию пенальти в решающей дуэли с Фейеноордом
Бывший голкипер "горняков" Юрий Вирт убежден, что основное время не определит будущего участника четвертьфинала Лиги Европы.
"Ожидаю сложный матч. Но верю в Шахтер. Надеюсь, что все ошибки, допущенные в первой встрече, тренерский штаб учел.
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Значительно больше внимания "горняки" уделят игре в обороне и острее будут действовать в атаке. Думаю, снова будет ничья (1:1), а дальше – дополнительное время, серия пенальти. И все надежды – на Трубина, на его мастерство. Четвертьфинал должен пройти с участием Шахтера", – сказал Вирт в комментарии FootBoom.
Напомним, первый поединок между Шахтером и Фейеноордом в Варшаве завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится уже сегодня, 16 марта. Начало встречи в 19:45.
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