"Ожидаю сложный матч. Но верю в Шахтер. Надеюсь, что все ошибки, допущенные в первой встрече, тренерский штаб учел.

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Значительно больше внимания "горняки" уделят игре в обороне и острее будут действовать в атаке. Думаю, снова будет ничья (1:1), а дальше – дополнительное время, серия пенальти. И все надежды – на Трубина, на его мастерство. Четвертьфинал должен пройти с участием Шахтера", – сказал Вирт в комментарии FootBoom.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Фейеноордом в Варшаве завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится уже сегодня, 16 марта. Начало встречи в 19:45.

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