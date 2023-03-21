Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич высказался по поводу борьбы между клубами за золотые медали чемпионата Украины и попадания в зону Лиги чемпионов.

– Александр Николаевич, кто, по вашему мнению, фаворит в борьбе за чемпионство УПЛ?

– Сейчас Шахтер выглядит лучше, чем другие команды, хотя большого отрыва по очкам ни у кого нет. Тем более сейчас, после вылета из еврокубков, у Шахтера был недельный цикл, он переживет международную паузу, появится возможность восстанавливаться. Шахтер уже тяжело будет остановить.

По игре донецкая команда выглядит интереснее, чем СК Днепр-1 и Динамо. Хороший футбол показывает Заря, но стабильности не хватает. Александрия из 12 очков набрала всего четыре, и, наверное, будет решать другие задачи.

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– На какое место может рассчитывать Динамо?

– Я не вижу, как Динамо может добавить. После ухода Цыганкова Динамо потеряло 40 процентов потенциала в атаке. В нулевой игре с Днепром-1 результат определил опыт, мастерство и исполнение Буяльского. Сейчас Виталий пропускал матч с Зарей из-за дисквалификации, а Динамо и так моменты даются очень тяжело. У них нет нападающего, травмированный Шапаренко. Поэтому поражение стало следствием этих проблем. Динамо остается надеяться только на характер и командный дух.

– Но все же, Динамо будет бороться за серебро-бронзу или сможет замахнуться на чемпионство?

– У Днепра-1 больший потенциал в атаке благодаря Пихальонку и Довбику, но, как показала игра с Динамо, они сейчас не в оптимальных кондициях. Плюс в Днепр-1 пришло много легионеров, которым нужно время на адаптацию. Да, днепряне взяли опытных ребят из Металлиста, но нельзя сказать, что они станут лидерами – это скорее для длины лавки.

Днепр-1 опережает Динамо на шесть, а потенциально – на 9 очков, но им еще предстоит выиграть перенесенный матч. А судя по последним играм команды в еврокубках и чемпионате, они тоже не отличаются результативностью. Поэтому все не так грустно для Динамо, но киевлянам нужно прыгнуть выше головы. Пока много разговоров о молодежи Динамо, но сейчас эта молодежь не способна решать задачу в борьбе за чемпионство, – цитирует Хацкевича Український футбол.

Напомним, только команды, которые финишируют первыми и вторыми, смогут попасть в квалификацию самого престижного евротурнира. Пока ситуация на вершине УПЛ следующая: у дончан – 42 очка, у днепрян – 39, у луганцев – 37, а у киевлян – 33.

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