"Вы тренер, имеете лицензию? (Журналист отвечает, что имеет лицензию С – прим.). Имеете? Очень хорошо, можете подать свою кандидатуру на должность главного тренера сборной, будете тренировать. Если вы говорите, что я опоздал (с заменами – прим.), упрекаете меня этим, а с лицензией С некрасиво так говорить тренеру, который имеет лицензию Pro. Это первое.

Горький дебют Петракова в видеообзоре матча Армения – Турция – 1:2

Я не считаю, что я опоздал с заменами. Я людей еще вообще никого не знаю. Я только узнал ребят, неделю назад, кто на какой позиции играет. Для того, чтобы что-то делать, надо больше узнать. Вы понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. За неделю невозможно изучить ребят, их возможности, куда кого поставить, кого выпустить, как усилить игру и так далее. Хотите обвинять – обвиняйте", – сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

Заметим, что Армения в первом матче под руководством Петракова уступила Турции (1:2), но забила исторический гол – первый мяч в ворота турок.

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