Уже в среду, 15 марта, Ливерпуль сыграет ответный матч 1/8 ЛЧ против мадридского Реала. Мерсисайдцам кроме демонстрации своих лучших качеств нужна вся приверженность удачи, чтобы получить путевку в следующий этап турнира.

В сезоне 2022/23 поклонники Ливерпуля привыкли ждать от своей команды всего что угодно. Такое впечатление, что даже намек на стабильность покинул лагерь мерсисайдцев, которых, несмотря на неплохой футбол, бросает из крайности вк крайность.

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Чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов, Ливерпулю нужно повторить подвиг 2019 года, но уже с другим испанским грандом. Реал, несмотря на все проблемы, вряд ли готов подарить ребятам Клоппа такой шанс, но если и существует команда, которая способна на чудо, то это именно Ливерпуль. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR размышляет над тем, какие шансы на невозможное у Ливерпуля на этот раз.

Нелогичное домашнее поражение

Начало противостояния на "Энфилде" началось лучше, чем могли представить самые пылкие фанаты Ливерпуля. Уже на 14-й минуте на табло был счет 2:0, и казалось, что мерсисайдцам удалось наконце-то оправиться и вернуться в привычную для всех форму. Трибуны взбесились, а Карло Анчелотти лихорадочно перебирал варианты возвращения своей команды в игру.

Два быстрых пропущенных гола не стали для Реала нокаутом, скорее наоборот: "сливочные" побежали вперед с еще большим напором. Быстрый ответ Винисиуса стал сигналом, что ставить точку в матче еще рано, а перед перерывом "начудил" Алиссон, подарив бразильцу дубль. Такое впечатление, что голкиперы мерсисайдцев в играх с Реалом находятся под действием какого-нибудь проклятия.

Ошибка Алиссона и камбэк еще до перерыва добавили "королевскому клубу" уверенности, на которую у Ливерпуля не нашлось ответа. Милитан и Бензема практически "похоронили" шансы мерсисайдцев, ведь спасение после 2:5 выглядит чем-то за пределом чуда. Но Ливерпуль никогда не был командой, которая считалась с подобными прогнозами.

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Избиение Манчестер Юнайтед как пощечина скептикам

Если бы кто-то сказал, что нынешний Ливерпуль способен обыграть Манчестер Юнайтед со счетом 7:0, то каждый подумал бы: этого парня может спасти разве что хороший психиатр. Сама мысль о разгроме "дьяволов" ребятами Клоппа выглядела безумием, ведь манкунианцы как раз начали набирать ход и следовать указаниям Тен Хага.

Ливерпуль же хрестоматийно раскатал Юнайтед, замахнувшись на позиции финала ЧС-2022 в номинации "лучший футбольный матч года". Конечно, Юнайтед совершил слишком много ошибок и позволил сопернику получить преимущество чуть ли не на всех клочках поля, но издевательство над злейшим врагом должно придать Ливерпулю веру в то, что, несмотря на все трудности, они способны перевернуть все с ног на голову.

Падение перед возможным взлетом

Перед повторным поединком с Реалом Ливерпулю как никогда нужна уверенность в своих силах. Казалось, лучшего варианта для этого, чем Борнмут, барахтающийся на нижних позициях в таблице АПЛ, просто не придумаешь. Но все пошло наперекосяк: пропущенный гол, десятки не ставших голом моментов, нереализованный пенальти Салаха и как итог минимальное поражение. Лучшего сценария для демотивации перед сверхважным матчем просто не придумаешь.

А вот Реал Анчелотти на "Бернабеу" спокойно разобрался с Эспаньолом со счетом 3:1, порадовав своих болельщиков сохранением шансов на чемпионство. Даже сейчас логика подсказывает, что Ливерпуль просто не на том уровне, чтобы противопоставить что-то лучшей команде мира.

Но Его Величество футбол уже много раз доказывал, что ценителям логики лучше погрузиться в мир шахмат. В среду всем стоит ожидать настоящего шоу, а будет ли в нем место для радости поклонников Ливерпуля станет понятно только во время развертывания баталии на футбольном поле.