"Манчестер Сити – самый сложный соперник, который только может попасться. Но я думаю, что с точки зрения "горожан" ситуация выглядит так же. Получился бы славный финал. Но мы встречаемся уже в четвертьфинале. Бавария будет готова.

Игроки Баварии разделились насчет Нагельсманна – Bild назвал 7 фамилий, которые обрадовались увольнению тренера

Пять голов Холанда против Лейпцига? Я подумал, что, возможно, смогу научиться у него, где нужно находиться во время стандартов, чтобы забивать больше голов. Уж не знаю, есть ли у него магнит в бутсах, но его умение забивать поражает.

Никто из нас не дрожит. Мы играем не против Холланда, мы играем против Манчестер Сити. Все мы любим плей-офф Лиги чемпионов, матчи на выбывание. Мы с нетерпением ждем этого праздника", – рассказал Горецка в интервью Bild.

Напомним, что жребий построил Баварию и Манчестер Сити в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами состоится 11 апреля, а ответный матч запланирован на 19 апреля.

Нагельсманн – игрушка в руках капризной Баварии. В Мюнхене запаниковали и пошли против здравого смысла