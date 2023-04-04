Чемпионат Англии 2022/23, 7-й тур

Борнмут – Брайтон – 0:2

Голы: Фергюсон, 28, Энсисо, 90+1

Лестер – Астон Вилла – 1:2

Голы: Барнс, 35 – Уоткинс, 24, Траоре, 90+1

Удаление: Дьюсбери-Холл, 70 (Лестер)

Лидс – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Харрисон, 20, Фирпо, 45+1 – Мангала, 12

Забарный второй раз подряд попал в заявку Борнмута, но до 85-й минуты его держали в запасе. Его команда в родных стенах принимала Брайтон, поплатившись за отсутствие Ильи пропущенным голом на 28-й минуте. Героем стал Фергюсон, который пяткой замкнул прострел от Митомы – 0:1!

Илье не повезло стать участником эпизода со вторым пропущенным голом. Энсисо получил проникающий пас в штрафную, а наш центрбек при попытке выбить мяч пролетел мимо парагвайца. Хулио наказал – 0:2! Как следствие, Борнмут опустился в зону вылета.

Лестер в первом матче после отставки Брендана Родженса проиграл Астон Вилле. Бирмингемцы вышли вперед на 24-й минуте усилиями Уоткинса – таким образом, Олли стал первым за шесть лет футболистом, которому удалось отличиться в шести выездных матчах АПЛ подряд. Последний раз подобное удавалось Серхио Агуэро.

Барнс на 35-й минуте ворвался на левый край штрафной и сравнял счет. Отдыхать команды отправились при 1:1 на табло, однако в середине второго тайма "лис" подвел Дьюсбери-Холл. Он получил две желтые за две минуты, а Вилла наказала за это голом Траоре с дистанции в дальнюю девятку. Лестер мог спастись в компенсированное время с пенальти, однако его отменили после вмешательства VAR.

Лидс покинул зону вылета, одержав волевую победу над Ноттингемом. Гости открыли счет уже на старте встречи благодаря классному удару Мангаля с линии штрафной, но всего через несколько минут не менее классный выстрел удался Роки. Голкипер парировал, однако Харрисон сыграл на добивании – 1:1!

В конце первого тайма Фирпо вывел "павлинов" вперед, бахнув метров с 20-ти в правый нижний угол. Его гол и решил судьбу встречи. 2:1!

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