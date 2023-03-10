Главный тренер "вишен" Гэри О'Нил никак не упомянул украинца на пресс-конференции перед завтрашним матчем против Ливерпуля.

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Рулевой предположил, что состав не изменится по сравнению с поединком против Арсенала (2:3) неделю назад. Есть надежда только на возвращение Лермы, который имел одну тренировку после микротравмы. Борнмут остается на дне таблицы АПЛ и должен творить сенсацию, принимая грозный Ливерпуль.

Для Забарного это может быть 6-й пропущенный матч после перехода из Динамо за 25 млн евро. Центрбек до сих пор не дебютировал за Борнмут и беспокоит Руслана Ротаня, который включил его в основной список сборной Украины на игру против Англии (26 марта) в рамках отбора Евро-2024.

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