Защитник Борнмута Илья Забарный, который перешел в английский клуб в зимнее трансферное окно за 25 млн евро, до сих пор не сыграл за новую команду ни одной минуты. 20-летний футболист травмировал стопу и никак не мог залечить повреждение.

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Похоже, все плохое уже позади. По крайней мере главный тренер Борнмута Гэри О'Нил на пресс-конференции перед матчем 29-го тура АПЛ с Фулхэмом с надеждой высказался насчет возможного дебюта Забарного.

"Илья был рядом во время перерыва на матчи сборных и провел две хорошие недели. Я рад, что он сумел восстановить свои кондиции и уже готов", – цитирует О'Нила официальный сайт "вишен".

Напомним, поединок между Борнмутом и Фулхэмом состоится в субботу, 1 апреля. Начало встречи в 17:00.

После 28-ми туров "вишни" идут в турнирной таблице АПЛ на предпоследней строчке, имея в своем активе 24 очка.

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