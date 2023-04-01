Забарный впервые попал в заявку на матч АПЛ – в составе соперника есть экс-звезда Шахтера
Борнмут наконец-то может рассчитывать на услуги своего зимнего новичка Ильи Забарного.
Украинец впервые попал в заявку в матче 29 тура АПЛ против Фулхэма. Правда, главный тренер "вишен" Гэри О'Нил оставил Забарного в запасе.
Борнмут подписал защитника Динамо 31 января за 25 млн евро. Впрочем, 20-летний новичок сразу получил травму стопы и был вынужден пропустить 2 месяца. Забарный в остальных матчах попытается помочь команде выбраться из зоны вылета. Сейчас Борнмут идет предпоследним, отставая от спасительного места на одно очко.
В составе Фулхэма также есть свои экс-представители УПЛ, в частности Шахтера. Манор Соломон выйдет в основе, а вот Виллиан вынужден отбывать дисквалификацию.
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