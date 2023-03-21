По мнению игроков Реала, полузащитник Барселоны Гави действовал слишком жестко в Эль Класико.

Сенаторы раздевалки Барселоны получили от игроков Реала настоятельную просьбу пообщаться с Гави о его поведении во время Эль Класико. Об этом во время своей YouTube-трансляции сообщил журналист Адриан Санчес.

Барселона – Реал: звезда мадридцев спровоцировал стычку после Класико – рецидивиста оттягивали партнеры и соперники

Согласно Diario Sport, речь может идти об эпизоде второго тайма, в котором Гави вступил в контакт с Себальосом, который уже находился без мяча. Тем самым Гави мог ответить сопернику после столкновения Себальоса с Левандовски.

После матча главный тренер Барселоны Хави встал на защиту Гави, заявив, что не желает, чтобы полузащитник менял свой стиль игры.

Барселона одолела Реал со счётом 2:1.

Барселона – Реал: скандал из-за миллиметров, легендарный обидчик Шевченко дерзко намекает на сговор