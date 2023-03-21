Центральный матч 27 тура Серии А между Интером и Ювентусом завершился скандалом. Всё указывает на то, что единственный гол в этой встрече был забит с нарушением правил. Прежде чем отдать голевой пас на Филипа Костича, полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо подыграл себе рукой.

Скандальный гол с двумя руками в видеообзоре матча Интер – Ювентус – 0:1

Инцидент стал одной из главных тем для обсуждения после финального свистка. Как сообщает Sport Mediaset, глава судейского корпуса Джанлука Рокки и его коллеги не считают решение главного арбитра матча Даниэле Киффи и VAR Паоло Маццолени серьезной ошибкой, однако были были разочарованы уровнем судейства в целом.

Чтобы успокоить общественность, Рокки рассматривает возможность публикации аудиозаписи разговора между главным арбитром Киффи и VAR Маццолени по поводу инцидента.

Ювентус не без скандала одолел Интер – единственный гол был забит с подозрением на двойную игру рукой