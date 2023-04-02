Заря – Рух – 3:0 – видео голов и обзор встречи
2 апреля 2023 - Читати українською
Луганчане разбили Рух в поединке 19-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Рух на "Футбол 24".
Заря повела в счете на 18 минуте – Дрышлюк упал в штрафной, а Булеца реализовал пенальти за фол против партнера. До перерыва голов не было, а вот во втором тайме Русин удвоил преимущество луганчан, переправив мяч в ворота после паса Вантуха.
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Климчук мог отыграть один мяч, но его удар приняла на себя перекладина. А Заря сделала счет разгромным на 85 минуте, Погорелый замкнул фланговую передачу Снурицына.
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